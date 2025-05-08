Trump, İngiltere ile önemli anlaşma duyurdu

ÇİN İLE TİCARET SAVAŞI VE YENİ MÜTTEFİKLER

Çin ile ticaret savaşına giren Donald Trump, ilişkilerini güçlendirecek yeni müttefikler arıyor. Bu bağlamda ‘çok önemli bir şey’ açıklayacağını belirten Trump, İngiltere yönetimi ile geniş çaplı bir gümrük anlaşmasına varıldığını açıkladı. Bu anlaşmayı, “çığır açıcı” olarak tanımladı.

İLK BÜYÜK MUTABAKAT

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallık arasında imzalanan yeni anlaşmanın “ilk büyük mutabakat” olduğunu duyurdu. Anlaşmanın iki ülke arasındaki dostane ilişkileri uzun vadede daha da güçlendireceğini dile getiren Trump, metni “kapsayıcı ve stratejik bir iş birliği adımı” olarak tanımladı. Ayrıca Trump, masada bulunan birçok yeni anlaşmanın da yakında kamuoyuna açıklanacağını ifade ederek diplomatik temasların hız kesmeden devam ettiğine dikkat çekti.