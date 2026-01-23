Trump: İran’a Giden Büyük Donanma Filosu Var

ABD BAŞKANI TRUMP, DAVOS’TA GÜNDEME GELENLERİ DEĞERLENDİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Davos’taki 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantısının ardından Washington’a dönüş yolunda Air Force One’da gazetecilerle yaptığı röportajda, güncel meseleler hakkında değerlendirmelerde bulundu. İran politikasına dair sert ifadelerini sürdüren Trump, “Büyük bir donanma filosunun İran’a yöneldiğini” açıkladı.

BÜYÜK BİR FİLO İRAN’A YOLDA

Trump, İran’da infazların durdurulduğunu ifade ederek, “İnfazları gerçekleştirmeleri halinde vurmakla tehdit ettim. Bu yüzden vazgeçtiler. Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var, o yönde büyük bir filomuz var. Neler olacağını göreceğiz. Tabii ki hiçbir şey olmamasını tercih ederim, ancak durumu çok yakından izliyoruz.” şeklinde konuştu.

SONSUZ BİR ANLAŞMA TARİHİ

Grönland meselesinde NATO ve Avrupalı liderlerle olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Trump, bu konuda istedikleri her şeyin onlara verildiğini ifade etti. NATO ile vardıkları çerçeve anlaşması hakkında, “Gerçekten bir müzakere olduğunu söyleyebiliriz, ama bu anlaşma süresiz, yani bir zaman sınırı yok. 99 yıl ve 50 yıl değil, sonsuza kadar sürüyor. (Grönland’da) İstediğimiz her şeyi yapabiliriz, askeri işler dahil.” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK PROJELER HERKESİN GÖZDESİ

Grönland’daki faaliyetler hakkında NATO ile işbirliğine değinen Trump, “Hepimiz birlikte çalışacağız ve aslında NATO da bizimle birlikte olacak. Bazı işler masraflı bir şekilde olacak, ancak Altın Kubbe’yi inşa etmekten başka masrafımız olmayacak. Buraya Altın Kubbe nedeniyle geleceğiz.” dedi. Ayrıca, Danimarka’nın bu süreçle ilgili görüşüyle alakalı bir soruya, “Aslında bunu herkes beğendi. (Danimarka konusunu) İki hafta içinde size haber veririm.” yanıtını verdi.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİNE YENİ UMUT

Donald Trump, Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında da önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile verimli bir görüşme yaptığını dile getiren Trump, “Rusya da taviz verecek mi?” sorusuna, “Taviz verecek. Herkes bunu başarmak için taviz veriyor.” yanıtını verdi. Gelinen noktada hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hem de Zelenski’nin barışı istediğini düşündüğünü ifade eden Trump, Rusya’nın Barış Kurulu’na katılmak için gereken 1 milyar dolarlık katılım ücretini, kendisine ait dondurulmuş hesaplardan ödemek istediği yönündeki açıklamaya dair, “Benim açımdan sorun yok.” şeklinde konuştu.