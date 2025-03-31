Trump: İran’a Yeni Yaptırımlar Yolda

YENİ EKONOMİK YAPTIRIMLAR DİKKAT ÇEKİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer anlaşmaya yaklaşımının yeni ekonomik yaptırımların hayata geçirilip geçirilmeyeceğini belirleyeceğini duyurdu. Trump, “Eğer bir anlaşma sağlanmazsa birkaç hafta içinde ilave yaptırımları uygulamaya koyacağız” dedi. Bu açıklama, Trump’ın Florida’daki hafta sonu tatilinden dönerken uçakta basın mensuplarına yaptığı değerlendirme sırasında geldi.

YAPTIRIM MADDELERİ HAZIRDA BEKLERKEN

Trump, uygulanmamış olan bazı yaptırım maddelerinin hazırda beklediğini belirtti. Bu maddeler arasındaki öne çıkan unsurlardan biri ilave gümrük vergileri. Trump, “Şu anda uygulamaya koymuyoruz ama ilerleme olmazsa devreye alacağız” ifadeleriyle bu durumu duyurdu. ABD Başkanı, alınacak kararın İran ile yapılacak olası anlaşmaya göre şekilleneceğine de dikkat çekti.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM ÇAĞRISI DEVAM EDİYOR

Trump, İran’ın anlaşmaya yanaşması için umudunu koruduğunu ve aksi durumda bunun Tahran için olumsuz sonuçlar doğuracağını dile getirdi. “İran’ın bu konuda bir anlaşmaya varacağına inanıyorum” diyen Trump, diplomatik çözüm çağrısını yineledi; ancak aynı zamanda sert ekonomik baskı sinyalleri vermekten de geri durmadı.

İRAN YÖNETİMİNE GÖZLER ÇEVRİLDİ

Trump’ın açıklamalarının ardından gözler yeniden İran yönetimine çevrildi. ABD ile İran arasındaki nükleer gerginlik, son yıllarda artarak devam ediyor ve bu durum uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor. Uzmanlar, Trump yönetiminin bu açıklamalarla hem diplomatik baskı kurmaya hem de pazarlık gücünü artırmaya çalıştığını değerlendiriyor.