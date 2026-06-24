Trump: İran Hürmüz’den Geçiş Ücreti Almıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemiler için İran’ın herhangi bir geçiş ücreti ya da sigorta masrafı talep etmediğini duyurdu. Trump, bu bilginin yanlış olması durumunda müzakerelerin derhal sona ereceğini söyledi. Amerikan Başkanı ayrıca İran’ın dondurulan varlıklarına da değindi.

İRAN’A YAPILAN ÖDEMELER VE VARLIKLARIN AKIBETİ

Trump, İran’a hiçbir ödeme yapılmadığını vurguladı. Amerikan kontrolünde bulunan bu paranın bir kısmını çiftçilere aktaracaklarını belirtti. Söz konusu fonun mısır, buğday ve soya fasulyesi alımında kullanılacağını ifade etti. İran’ın acil gıda ihtiyacı olduğunu ve bunun yalnızca ABD’den karşılanacağını savundu.