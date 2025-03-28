Trump: “İran’ın Başına Kötü Şeyler Gelecek”

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN İRAN’A MEKTUP

ABD Başkanı Donald Trump, hukuk danışmanı Alina Habba’nın New Jersey Başsavcısı olarak atanması vesilesiyle Beyaz Saray’da düzenlenen yemin töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran’ın nükleer programı hakkında gelen bir soruya yanıt veren Trump, “Onlara yakın zamanda bir mektup gönderdim ve ‘Bir şekilde karar vermek zorunda kalacaksınız veya konuşacağız ya da İran’ın başına çok kötü şeyler gelecek’ dedim. Ve bunun olmasını istemiyorum” dedi. Trump, konunun güçlü veya zayıf olmakla ilgisi olmadığını belirterek, “En büyük tercihim İran ile bir çözüme varmamız ancak bir çözüme varamazsak İran’ın başına kötü şeyler gelecek” şeklinde konuştu.

İRAN’DAN CEVAP

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump’ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e gönderdiği mektuba Umman üzerinden cevap ilettiklerini açıkladı. Erakçi, ABD’nin askeri tehdit ve baskı altında doğrudan müzakerelere girilmeyeceğini fakat daha önce yapılan dolaylı görüşmelerin devam edebileceğini ifade etti.

TRUMP’IN TEHDİTLERİ VE MEKTUP

Fox Business Network’e 7 Mart’ta röportaj veren Trump, Hamaney’e bir mektup gönderdiğini açıklayarak, “Onlara, ‘Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak’ diyen bir mektup yazdım” dedi. Hamaney, 8 Mart’ta yaptığı bir konuşmada, ABD’nin müzakere talebiyle sorunları çözmeyi değil, kendi taleplerini dayatmayı ve tahakküm sağlamayı amaçladığını belirterek, İran’ın bunu kabul etmeyeceğini kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 11 Mart’ta Trump’ın tehditlerine dair, “Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et” açıklamasını yaptı.

DOLAYLI GÖRÜŞMELERİN DEVAMI

Son olarak uluslararası basında, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği ifade edildi. Daha önce de iki ülke Umman aracılığıyla çeşitli düzeylerde dolaylı görüşmeler gerçekleştirmişti.