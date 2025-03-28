Trump: İran’la Çözüm Olmazsa Kötü Olur

ABD BAŞKANI TRUMP’IN YEMİN TÖRENİ

ABD Başkanı Donald Trump, hukuk danışmanı Alina Habba’nın New Jersey Başsavcısı olarak atanmasına dair düzenlenen yemin töreninde, gazetecilerin sorularına yanıt verdi. İran’ın nükleer programı hakkında yöneltilen bir soruya Trump, “Onlara yakın zamanda bir mektup gönderdim ve ‘Bir şekilde karar vermek zorunda kalacaksınız veya konuşacağız ya da İran’ın başına çok kötü şeyler gelecek’ dedim. Ve bunun olmasını istemiyorum” şeklinde ifade kullandı. Trump, konunun güçlü veya zayıf olma ile bağlantısız olduğunu vurgulayarak, “En büyük tercihim İran ile bir çözüme varmamız ancak bir çözüme varamazsak İran’ın başına kötü şeyler gelecek” diye ekledi.

İRAN’DAN CEVAP

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump’ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e gönderdiği mektuba Umman üzerinden cevap verdiklerini açıkladı. Erakçi, “ABD ile askeri tehdit ve baskı altında doğrudan müzakerelere girmeyeceklerini ancak daha önce yapılan dolaylı görüşmelerin devam edebileceğini” belirtti.

TRUMP’IN TEHDİTLERİNE YANIT

Fox Business Network’e 7 Mart’ta röportaj veren Trump, Hamaney’e bir mektup gönderdiğini belirtmişti. Trump, “Onlara, ‘Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak’ diyen bir mektup yazdım” sözlerini kullandı. Hamaney, 8 Mart’ta yaptığı açıklamada ise ABD’nin müzakere talebinin “kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak” amacı taşıdığını ifade ederek, İran’ın bunu kabul etmeyeceğini beyan etti.

İRAN’IN DOLAYLI GÖRÜŞMELERİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 11 Mart’ta Trump’ın tehditlerine ilişkin, “Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et” dedi. Son olarak, uluslararası basında İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği bildirildi. İki ülke daha önce de Umman aracılığıyla çeşitli seviyelerde dolaylı görüşmeler yürütmüştü.