Trump: İran’la Çözüm Olmazsa Sorun Çıkar

YEMİN TÖRENİ VE SORULAR

ABD Başkanı Donald Trump, hukuk danışmanı Alina Habba’nın New Jersey Başsavcısı olarak atanmasıyla ilgili düzenlenen yemin töreninde gazetecilerin sorularını cevapladı. İran’ın nükleer programı hakkında gelen bir soruya Trump, “Onlara yakın zamanda bir mektup gönderdim ve ‘Bir şekilde karar vermek zorunda kalacaksınız veya konuşacağız ya da İran’ın başına çok kötü şeyler gelecek’ dedim. Ve bunun olmasını istemiyorum” dedi. Trump, “En büyük tercihim İran ile bir çözüme varmamız ancak bir çözüme varamazsak İran’ın başına kötü şeyler gelecek” şeklinde ifadelerde bulundu.

İRAN’DAN CEVAP

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump’ın Ayetullah Ali Hamaney’e gönderdiği mektuba cevap verdiklerini Umman üzerinden ilettiklerini bildirdi. Erakçi, ABD ile askeri tehdit ve baskı altında doğrudan müzakerelere girmeyeceklerini, ama daha önce yapılan dolaylı görüşmelerin devam edebileceğini belirtti.

TEHDİTLER ÜZERİNE

Fox Business Network’e 7 Mart’ta röportaj veren Trump, Hamaney’e bir mektup gönderdiğini ifade etti. Trump, “Onlara, ‘Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak’ diyen bir mektup yazdım” dedi. Hamaney, 8 Mart’ta yaptığı konuşmada ABD’nin müzakere talebinin arkasında sorunları çözme değil, kendi taleplerini dayatma amacı olduğunu vurgulayarak İran’ın bunu kabul etmeyeceğini söyledi.

İRAN CUMHURBAŞKANINDAN AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 11 Mart’ta Trump’ın tehditlerine yanıt vererek, “Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et” ifadelerini kullandı. Uluslararası basında ise İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği bilgisi yer aldı. İki ülke geçmişte de Umman aracılığıyla çeşitli düzeylerde dolaylı müzakereler gerçekleştirmişti.