Trump: İran’la Yakında Bir Gelişme Olacak

ABD Başkanı Donalt Trump, Beyaz Saray’da Kanada, Ukrayna ve Rusya üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

KANADA’YA İLİŞKİN ELEŞTİRİLER

Trump, konuşmasında Kanada yetkililerini “anlaşması çok zor” olarak değerlendirerek, “Kanada yıllardır kereste ve süt ürünlerine uyguladığı gümrük vergileriyle bizi kazıklıyor” ifadelerine yer verdi. Gümrük vergilerini düşürmedikleri sürece “süt ürünlerine tam olarak aynı gümrük vergisini” uygulamayı planladığını vurguladı. Trump, “Bunu bugün gibi erken bir tarihte yapabiliriz ya da pazartesi veya salı gününe kadar bekleyebiliriz. Ama yapacağımız şey bu; aynı ücreti alacağız. Bu adil değil, hiçbir zaman adil olmadı ve çiftçilerimize kötü davrandılar” şeklinde konuştu.

ABD’nin herkes tarafından kazıklandığını dile getiren Trump, bu durumun sona erdiğini aktardı. Hindistan’ın da ABD’den “büyük gümrük vergileri” aldığını, bunları “çok aşağıya” çekmek istediğini belirtti. Ayrıca Avrupa Birliği’ni (AB) “korkunç bir istismarcı” olarak nitelendirerek, bloğun ABD’den “faydalanmak” için kurulduğu iddiasını yineledi. Trump, “Ben görevdeyken avantaj sağlamıyorlar” dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI HAKKINDA GÖRÜŞLER

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Trump, bu savaşın son bulması için yürüttüğü diplomatik çabalarla ilgili Kiev’in yaklaşımını eleştirerek, Moskova ile anlaşmanın “daha kolay” olduğunu ifade etti. “Açıkçası Ukrayna ile uğraşmayı daha zor buluyorum ve kartlar onlarda değil. Ukrayna topun başına geçmeli ve işini yapmalı” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, gün içinde yaptığı Rusya’ya yaptırım açıklamasına dikkat çekerek, Kiev’e yardım etmeye çalıştığını ifade etti.

PUTİN VE İRAN’LA İLİŞKİLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile savaşı “durdurmak ve çözmek” istediğini aktaran Trump, “Bence herhangi birinin yapacağı şeyi yapıyor -onlara vurduğundan daha sert vuruyor- ve şu anda o pozisyonda olan herhangi biri bunu yapardı. O bu işi bitirmek istiyor. Bence Ukrayna da bitirmek istiyor. Onun da bitirmek istediğini düşünüyorum” dedi. Trump, “Önümüzde ilginç günler olacak, size söyleyebileceğim tek şey bu” diye ekledi.

Halen İran ile ilişkiler üzerine de konuşan Trump, “İran ile son vuruşlara geldik. Bu ilginç bir zaman olacak ve neler olacağını göreceğiz. Son anlara geldik. Nükleer silah sahibi olmalarına izin veremeyiz. Dünya tarihinde ilginç bir dönemden geçiyoruz ama İran’la çok yakında, çok ama çok yakında bir şeyler olacak” ifadelerini kullanırken, daha fazla açıklama yapmadı. Ayrıca İran ile bir barış anlaşması yapmayı ümit ettiğini belirtti. “Güçlülükten ya da zayıflıktan bahsetmiyorum. Sadece diğerini görmektense bir barış anlaşması görmeyi tercih ederim diyorum. Ama diğeri sorunu çözecektir” şeklinde sözlerini tamamladı.