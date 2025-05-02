Dünya

Trump: İran Petrolü Alan Ülkelere Yaptırım

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TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE YAPTIRIM UYARILARI

Trump, bu tür alımların “hemen durdurulması gerektiğini” vurgulayarak, ihlallerin ikincil yaptırımlarla cezalandırılacağını belirtiyor. “İran petrolü veya petrokimya ürünlerinin tüm satın alımları derhal durdurulmalıdır!” diyen Trump, “İran’dan herhangi bir miktarda petrol veya petrokimyasal ürün satın alan kişi ya da ülke, derhal ikincil yaptırımlara tabi tutulacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ile hiçbir şekilde, biçimde ya da formda iş yapmalarına izin verilmeyecektir” ifadelerini kullanıyor.

İKİNCİ YAPTIRIMLAR VE EKONOMİK BASKI

Trump’ın bu açıklamaları, İran’a karşı uygulanan ekonomik baskının daha da sertleştirileceği yönündeki sinyalleri veriyor. Ayrıca, bu durum küresel enerji piyasalarında yeni bir gerilim dalgasının işareti olarak değerlendiriliyor. İhlallerin bu tür ağır yaptırımlarla karşılaşması, uluslararası piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

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