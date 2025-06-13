Trump: İsrail’in Saldırısını Önceden Bildim

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

İsrail’in İran’ın nükleer tesisleri ve askeri hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği “Rising Lion” operasyonunun ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan açıklamalar geldi. Trump, Fox News’e verdiği demeçte, İsrail’in saldırısını önceden bildiğini ancak ABD’nin operasyona dahil olmadığını vurguladı. İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin verilmeyeceğini belirten Trump, diplomatik görüşmelere devam edilmesi gerektiği fikrini savundu.

ABD’NİN TUTUMU VE NÜKLEER GÖRÜŞMELER

Trump, “İsrail’in saldırısını önceden biliyordum. İran nükleer bombaya sahip olamaz. Müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz” şeklinde konuştu. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ile diğer üst düzey isimlerin öldürüldüğüne dikkat çeken Trump, İran’ın misilleme yapması durumunda “Gerekirse İsrail’i savunacağız” ifadesiyle ABD’nin tutumunu netleştirdi. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in eylemine dahil olmadıklarını belirtirken, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “İsrail bu eylemi kendi savunması için gerekli gördü. Önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumak,” dedi.

İSRAİL’İN OPERASYONU VE İRAN’IN TEPKİSİ

İsrail, “önleyici ve hassas” olarak tanımladığı operasyonla Tahran, Natanz ve diğer bölgelerdeki nükleer tesisler ile askeri karargâhları hedef aldı. İki nükleer bilim insanı ile beraber, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri’nin öldürüldüğü doğrulandı. İran lideri Ayatollah Ali Khamenei, saldırıları “vahşi” olarak nitelendirerek misilleme yapma sinyali verdi. İran, İsrail’e 100’den fazla insansız hava aracıyla (İHA) karşılık verdi.

KÜRESEL ETKİLER

Bu saldırılar, Orta Doğu’daki gerilimi artırırken, petrol fiyatlarında yüzde 9’luk bir artış yaşandı. Brent petrol 74,49 dolara, WTI ham petrol ise 73,39 dolara yükseldi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Natanz nükleer tesisinin vurulduğunu doğruladı ve durumu “endişe verici” şeklinde değerlendirdi.