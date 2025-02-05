Trump: İsrail Küçük Bir Toprak Parçası

NETANYAHU’NUN BEYAZ SARAY ZİYARETİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni dönemindeki ilk misafiri olarak Beyaz Saray’a gitti. İki lider arasındaki görüşmede ana gündem maddesi Gazze’deki ateşkes anlaşmasıydı. Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, “İsrail toprak açısından çok küçük bir ülke” diyerek dikkat çekti.

ATEŞKESİN GELECEĞİ

Netanyahu ve Trump’ın yoğun gündeminin merkezinde Gazze’deki ateşkes yer alıyor. Bu görüşmelerin, Trump ve Netanyahu için Ortadoğu genelindeki vizyonun bir parçası olacağı düşünülüyor. Göreve başlamadan önce Gazze’de sağlanan ateşkesi sahiplenen Trump’ın, selefi Biden’a kıyasla İsrail üzerinde daha etkili bir şekilde barış sağlamaya çalıştığı vurgulanıyor.

İSRAİL’DEKİ BELİRSİZLİKLER

Savaşın önemli hedeflerinden birinin Hamas’ın tamamen ortadan kaldırılması olduğunu açıklayan İsrail’de, aşırılıkçı kesimlerin Netanyahu üzerindeki “koalisyonu dağıtırız” tehdidi, silahların durması konusunda belirsizlik yaratıyor. Trump, ateşkesin ne kadar süreceği hususunda birkaç kez “emin olmadığını” ifade etti ve önceki akşam “Barışın devam edeceğine dair hiçbir garantim yok” sözleriyle bu durumu pekiştirdi.