Trump JPMorgan Ve CEO’suna 5 Milyar Dolar Dava Açtı

ABD BAŞKANI TRUMP, JPMORGAN ALEYHİNE DAVA AÇTI

ABD Başkanı Donald Trump, ünlü yatırım bankası JPMorgan Chase ve bankanın Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon için 5 milyar dolarlık dava açma yoluna gitti. Miami’deki mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, JPMorgan Chase’in etik kuralları vurgulanarak bankanın Trump ve bazı şirketlerine ait birçok banka hesabını, her hangi bir uyarı ya da çözüm önerisi olmadan tek taraflı kapatarak bu kuralları ihlal ettiği belirtildi. Dilekçede, Trump ve şirketlerinin bu banka ile uzun yıllar boyunca “yüz milyonlarca dolarlık” işlem yapmış olduğu ifade edildi ve 19 Şubat 2021 tarihli bildirimin, ilgili hesapların 19 Nisan 2021 itibarıyla kapatılacağını duyurduğu kaydedildi.

“SİYASİ MOTİVASYON” İDDİASI

Dava dilekçesinde, JPMorgan Chase’in aldığını ifade ettiği bu kararın “siyasi ve sosyal motivasyonlar” temelinde, bankanın “Trump’tan ve muhafazakar siyasi görüşlerden uzaklaşma” düşüncelerine dayandığı belirtiliyor. Dilekçede, Trump ve şirketlerinin bahsedilen bu durumdan maddi ve itibar açısından zarar gördüğü vurgulanırken, bu nedenle en az 5 milyar dolar tazminat talebinde bulunulduğu ifade ediliyor.

DAVA AÇMA AÇIKLAMASI

Trump, 17 Ocak’ta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, 6 Ocak protestolarının ardından kendisine yönelik banka hizmetlerinin sonlandırıldığını iddia ettiği JPMorgan Chase’e dava açacağını kamuoyuna duyurmuştu.