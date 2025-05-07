Trump, Kanada’nın Bağımlılığına Dikkat Çekti

TRUMP’IN PAYLAŞIMI VE YENİDEN SEÇİMİ SONRASI TAVRI

Trump, görüşme öncesi Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Kanada’nın ABD’ye fazla bağımlı olduğunu vurguladı ve “Onlarda ihtiyacımız olan hiçbir şey yok, ama onların bizden her şeye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Ancak Oval Ofis’te bir araya geldiklerinde, Trump daha uzlaşmacı bir tutum sergiledi. Seçim zaferi dolayısıyla Carney’i tebrik eden Trump, onun kampanyasını “siyasi tarihindeki en büyük geri dönüşlerden biri” olarak değerlendirdi.

KANADA-ABD İLİŞKİLERİNDEKİ GÜÇLÜKLER

Trump’ın yeniden seçilmesiyle birlikte Kanada-ABD ilişkileri gergin bir süreç geçiriyor. Trump’ın Kanada mallarına gümrük tarifeleri uygulama kararı ve Kanada’yı ABD’nin bir parçası yapma yönündeki açıklamaları, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri zorluyor. Oval Ofis’teki görüşmenin kamuya açık kısmında Trump, “Üzerinden geçmemiz gereken bazı zorlu konular var ve bu sorun olmayacak” diyerek ticaret ve güvenlik konularına değindi.

GÖRÜŞMELERİN DEVAMINA YEMEK

Görüşmenin ardından iki lider, üst düzey danışmanları ve bakanlarıyla birlikte özel bir çalışma yemeğine geçtiler. Bu yemekte, ticaret, güvenlik ve savunma konularının ele alınması bekleniyordu. Carney, görüşmelerin zaman alabileceğini belirterek, bu sürecin ticaretin ötesinde güvenlik ve savunma gibi diğer alanları da kapsayacağını ifade etti. Kanada ve ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin geleceği, önümüzdeki sürede yapılacak görüşmelerle şekillenecek.