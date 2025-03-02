Trump Kripto Rezervini Resmen Açıkladı

KRİPTO REZERVİ AÇIKLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, kripto rezervinin oluşturulup oluşturulmayacağı konusunda bir süredir devam eden merakın ardından resmi bir açıklama yaptı. Trump, Truth Social’daki resmi hesabından, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL) ve Cardano’nun (ADA) dahil olduğu bir ABD Stratejik Kripto Rezervi oluşturulması için talimat verdiğini belirtti. “Bitcoin ve Ethereum’u ben de seviyorum!” ifadesini kullandı. İlk başta sadece XRP, SOL ve ADA’nın yer alacağını duyuran Trump, daha sonra bu açıklamasını güncelleyerek BTC ve ETH’nin de rezervde bulunacağını bildirdi.

YENİ HEDEFLER VE GİZLİ KAMPANYALAR

Trump, kripto rezervinin “Biden yönetiminin yıllardır sürdürdüğü yolsuz saldırıların ardından bu kritik sektörü yeniden ayağa kaldıracağını” iddia etti. “ABD’yi dünyanın kripto başkenti haline getirmek için ne gerekiyorsa yapacağım!” dedi. Bu iddialar, Trump’ın kripto paraların geleceğine olan güvenini ortaya koyuyor ve sektörü yeniden canlandırmayı hedefliyor.

KRİPTO PARALARDAKİ YÜKSELİŞ

Açıklamanın ardından rezervde yer alacak kripto paralar sert bir yükseliş gösterdi. Cardano (ADA) yüzde 80 artış yaşadı. Trump’ın duyurusunun akabinde kripto paralarda genel bir yükseliş hareketi meydana gelirken, en dikkate değer artışlar Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP ve ADA’da görüldü. Bitcoin, yüzde 8’in üzerinde bir artışla 92 bin dolara yaklaşırken, Ethereum 2 bin 500 dolar seviyesine çıkarak yaklaşık yüzde 14 değer kazandı. XRP’de yüzde 36 artışla 3 dolara, Solana’da yüzde 28 artışla 180 dolara ulaşıldı. Cardano ise en büyük değer kazanımıyla dikkat çekerek yüzde 80 oranında artışla 1.15 dolara dayandı.