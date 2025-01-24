Trump Kriptolar İçin Yeni Kararname İmzaladı

TRUMP’TAN KRİPTO PARA PİYASALARI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreninde kripto para piyasalarını desteklemeye yönelik önemli bir adım atıyor. Bu çerçevede Trump, kripto para birimleriyle ilgili bir çalışma grubu oluşturulmasını öngören bir kararnameyi imzaladı. İlgili kararnamede, “Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu” adı verilen grubun, dijital varlıklara dair federal bir düzenleyici çerçeve geliştirmek ve stratejik bir ulusal dijital varlık stokunun oluşturulmasını değerlendirmekle sorumlu olacağı belirtiliyor. Ayrıca, kararnameyle beraber kurumlara, dijital varlık piyasalarını etkilemesi muhtemel olan ve değiştirilmesi gereken düzenlemeler hakkında, çalışma grubuna önerilerde bulunmaları talimatı veriliyor.

KURUMLARA YENİ YASAKLAR GETİRİLİYOR

Aynı zamanda, kararnameyle kurumların Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) geliştirmeleri veya çıkarmaları yasaklanıyor. Trump, seçim kampanyası esnasında ABD’yi “gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü” yapma vaadinde bulunmuştu.

Trump’ın kararnameyi imzalamasının ardından kripto para piyasalarında yükseliş gözlemleniyor. Lider kripto para birimi Bitcoin, Trump’tan önce 102 bin 191 dolarda işlem görüyordu. Kararın hemen ardından Bitcoin’in değeri 104 bin 972 dolara yükseldi. Altcoinlerde de yukarı yönlü hareketler olduğu görülüyor. Altcoin grubunun en büyüğü olan Ethereum ise kararname öncesinde 3 bin 197 dolarda bulunuyorken, kararın ardından 3 bin 370 dolara çıktı.