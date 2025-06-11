Dünya

Trump Kurşun Geçirmez Camın Arkasındaydı

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KUZEY CAROLİNA’DA TARİHİ ZİYARET

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg askeri üssünü ziyaret etti. Üste yaklaşık 50 bin aktif asker bulunuyor ve bu ziyarette ABD ordusunun 250. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Trump’ın bu ziyareti, göçmen karşıtı politikalarına karşı artan protestoların gölgesinde gerçekleşiyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÖRE İLGİ ÇEKİCİ DÜZENLEMELER

Trump’ın konuşma yaptığı kürsünün arkasındaki kurşun geçirmez cam dikkat çekti. Bu, olayların güvenlik boyutunu bir kez daha gündeme getirdi.

SUIKAST GİRİŞİMİ HATIRLATMASI

Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya’nın Butler bölgesinde düzenlenen mitingde silahlı bir saldırıya uğramıştı. Mitingde 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralanmıştı. FBI, bu olayı bir suikast girişimi olarak değerlendirdi ve teşebbüste bulunan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks’un olay mahallinde öldüğünü duyurdu.

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