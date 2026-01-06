Trump Maduro Taklidinde Görüntü Şovuna İmza Attı

trump-maduro-taklidinde-goruntu-sovuna-imza-atti

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI MADURO’YA YAKALANMA ÜZERİNE TRUMP’IN AÇIKLAMALARI DEVAM EDİYOR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından yakalanmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili açıklamalarına hız kesmeden devam ediyor. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Trump, ordusunun yetenekleri üzerine övgü dolu ifadeler kullandı. Ayrıca, Maduro’nun dansını taklit ettiğini belirten Trump, “Ben daha fazla taklit yapmak istiyorum, çıldırmak istiyorum dans ederken” diye ifade etti.

TRUMP’IN DANS TAKLİDİ DİKKAT ÇEKTİ

Trump, Maduro’nun dansını taklit ederken gösterdiği hareketlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aynı zamanda Maduro’yu kötü biri olarak adlandıran Trump, Venezuela için olumlu hisler beslediğini de vurguladı.

“GÜÇLÜ ORDUMUZLA ALEYHİMİZE GELENLERİ YENİYORUZ”

Trump, “Kimse ABD ile başa çıkamaz. Ben bir kralım. Dünyanın en büyük, ölümcül ve korkunç ordusuna sahibiz” şeklinde iddialı bir açıklamada bulundu. Devamında, “Vahşi bir adam. Milyonlarca insanı öldürdü. İnsanlara işkence yaptı” diyerek, Maduro’nun eylemlerini kınadı. Ayrıca Trump, radikal solcuların insanlara para vererek mobilize ettiğini öne sürdü ve “Çok kaliteli printerlerden basılmış ‘Maduro’ya özgürlük’ pankartlarıyla sokağa çıkıyorlar. Bizim de bu kadar iyi pankart yapanlara ihtiyacımız var” diyerek, pankartları hazırlayanları Cumhuriyetçi Parti’ye katmak istediğini belirtti.

