Trump Medya Bitcoin Hazine Oluşturacak!

TRUMP MEDIA’DAN YENİ YATIRIM GELİŞMELERİ

Sosyal medya platformu Truth Social ve ilgili yayın platformu Truth+ ile FinTech markası Truth.Fi’nin bağlı olduğu “Trump Media and Technology Group”, yatırımcılarla yaptığı yeni abonelik anlaşmaları hakkında bilgi verdi. Açıklamada, şirketin yaklaşık 50 kurumsal yatırımcı ile anlaşma sağladığı, bu anlaşmalar sonucunda 1,5 milyar dolarlık hisse senedi ve 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil satarak toplam 2,5 milyar dolarlık bir fon elde edeceği ifade edildi.

BITCOIN HAZİNESİ OLUŞTURMA PLANI

Elde edilen gelirin, bir Bitcoin hazinesi kurmak için kullanılacağı belirtildi. Bu adım, halka açık şirketler için gerçekleştirilmiş en büyük Bitcoin hazinesi anlaşmalarından biri olarak kaydedildi. Ayrıca, 29 Mayıs’ta tamamlanması beklenen bu sermaye arzının, Bitcoin’in şirketin bilançosuna mevcut nakit ve nakit benzerleriyle entegre edilerek toplam 759 milyon dolar olan kısa vadeli yatırımlara ekleneceği vurgulandı.

CEO’DAN DEĞERLENDİRME

Trump Media Üst Yöneticisi (CEO) Devin Nunes, konuya dair yaptığı değerlendirmede, “Bitcoin’i finansal özgürlüğün zirve aracı olarak görüyoruz ve şimdi Trump Media, kripto para birimini varlıklarımızın önemli bir parçası olarak tutacak” şeklinde konuştu.