Trump: Muhafızlara Tükürülürse Vururuz

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN PROTESTOLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda Los Angeles’taki protestolarla ilgili bir paylaşım yaptı. “İsyancılar” olarak tanımladığı protestocuların Ulusal Muhafız askerlerine tükürme eğilimi sergilediklerini öne süren Trump, “Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir” dedi. Ayrıca, Ulusal Muhafız birliklerine yapılan bu tür bir davranışı asla kabullenmeyeceklerinin altını çizerek, “Bu, ABD Başkanı’nın Los Angeles’ta devam eden Gavin Newscum’dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır” ifadesini kullandı. Trump’ın paylaşımında, California’nın Demokrat Valisi Newsom’un soyadını “scum” (pislik) kelimesi ile yazması dikkat çekti.

LOS ANGELES’TA ICE KARŞITI PROTESTOLAR

Los Angeles’ta, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ediyor. Trump yönetiminden bu protestolarla ilgili sert açıklamalar gelmişti. ICE karşıtı protestolar sırasında birçok gösterici gözaltına alındı ve zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar oldu. ABD Başkanı Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini belirterek, bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçladı.