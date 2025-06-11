Trump, Musk’a Barış Mesajı Yolladı

TRUMP VE MUSK ARASINDA GİYBET DOLU BİR GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump ile ünlü iş insanı Elon Musk arasındaki ilişkilerde son zamanda gözlemlenen gerilim dikkat çekiyor. Beyaz Saray’daki görev süresinin sona ermesine yakın bir dönemde, Musk’ın Kongre gündemindeki vergi kesintisi tasarısını eleştirmesi, Trump’ı oldukça sinirlendirdi.

TRUMP’IN MUSK’A YARDIMLARI

Trump, Musk’ın açıklamalarına yanıt verirken, “Elon ile ilişkimiz çok iyiydi, ama artık bu ilişkinin nereye gittiğini bilmiyorum. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Ona çok yardım ettim, sonuçta 40 milyar dolarlık devlet desteği aldı” sözlerini kullandı.

MUSK’TAN İDDİALI YANIT

Trump’ın ifadelerine sosyal medya platformu X üzerinden cevap veren Musk, “Ben olmasaydım, Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi’ni alır, Cumhuriyetçiler Senato’da sadece 51-49 üstünlük sağlardı” diye konuştu. Musk, Trump’ın geçmişteki bütçe eleştirilerine de yaptığı göndermelerle, “Bu adam bugün nerede?” ve “Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!” ifadelerini belirtti.

MUSK’IN GERİ ADIMI

Yaşanan gerilimin ardından Elon Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Trump hakkında zaman zaman fazla ileri gittiğini kabul etti. Musk, “Bazı paylaşımlarımdan gerçekten pişmanlık duyuyorum” diyerek geri adım attı.

TRUMP’IN BARISMA AÇIKLAMASI

Musk’ın bu geri adımına Trump’tan yanıt geldi. Kendisine yöneltilen “Elon Musk ile barışır mısınız?” sorusuna Trump, “Hiçbir kırgınlığım yok. Olanlara şaşırdım. Söylediklerinden dolayı kendini kötü hissediyor. Ülkeyi düzeltmemiz gerekiyor, bu yüzden onunla barışabilirim” cevabını verdi.