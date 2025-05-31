Trump, Musk’a destek için teşekkür etti

TRUMP’IN ELON MUSK HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına getirdiği Elon Musk’ın görevinden ayrılması hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Musk’ın tamamen görevden çekilmediğini ifade ederek, “Elon artık tam zamanlı görevde olmayacak ama zaman zaman katkı sunmaya devam edecek” dedi. Bunun yanı sıra, Trump, Musk’a bugüne kadar verdiği destek için teşekkür ederek, “Zamanını ayırıp bize destek verdiği için minnettarız” şeklinde konuştu.

GAZZE’DE ATEŞKES UMUDU

Trump, Gazze’deki çatışmalarla ilgili de bir değerlendirme yaptı ve “Gazze’de taraflar ateşkes konusunda önemli bir aşamaya geldi. Anlaşmaya çok yakınız” ifadelerini kullandı.