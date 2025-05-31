Dünya

Trump, Musk’a Teşekkür Etti

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ABD BAŞKANINDAN ELON MUSK AÇIKLAMASI

Trump, Musk’ın Görevdeki Durumu Hakkında Bilgi Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına atadığı Elon Musk’ın görevinden kısmen çekilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Musk’ın tamamen ayrılmadığını dile getirerek, “Elon artık tam zamanlı görevde olmayacak ama zaman zaman katkı sunmaya devam edecek” sözlerini kullandı. Ayrıca, Musk’a bugüne dek sağladığı destek için teşekkür ederek, “Zamanını ayırıp bize destek verdiği için minnettarız” ifadelerini ekledi.

Gazzede Çatışmalar Hakkında Umut Verici Gelişmeler

Trump, Gazze’de devam eden çatışmalara dair de bir değerlendirme yaparak, “Gazze’de taraflar ateşkes konusunda önemli bir aşamaya geldi. Anlaşmaya çok yakınız” açıklamasını yaptı. Bu durum, bölgede barış sürecinin ilerlemesi açısından umut veriyor.

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