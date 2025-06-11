Trump, Netanyahu’ya: Saldırıları Durdur

YAŞANAN KAYIPLAR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda, yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bine ulaştı. Enkazların altında hâlâ binlerce kişinin olduğu belirtiliyor. İsrail ordusunun, işgali genişletme ve kalıcı hale getirme amacıyla yeni saldırı planları uygulamaya başladığı bildiriliyor.

TRUMP’TAN NETANYAHU’YA TALEP

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulmasını istedi. Trump, Netanyahu’ya “Bunu bitir” diyerek, saldırıların sona ermesini talep etti. Trump, savaşın sonlandırılmasının İran ve Suudi Arabistan ile yürütülecek müzakerelere yardımcı olacağını belirtti. Ayrıca, Trump’ın Netanyahu’ya İran’a yönelik saldırı seçeneğini gündeminden çıkarması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı. Müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri saldırı seçeneğine de onay vermediği dikkat çekiyor.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı bir video mesajda, Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde belirli bir ilerleme kaydedildiğini belirtti. Netanyahu, konu ile ilgili olarak Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve müzakere heyetinden bazı yetkililer ile bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.