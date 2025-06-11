Dünya

Trump, Netanyahu’ya Saldırıları Durdurmayı İstedi

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İSRAİL’İN SALDIRILARINDA CAN KAYBI ARTIYOR

Filistinlilerin sayısı 55 bine ulaştı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana havadan, karadan ve denizden gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bine ulaştı. Enkazların altında hâlâ binlerce ölü olduğu bilgisi geliyor. İsrail ordusu, işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı.

TRUMP’TAN NETANYAHU’YA ACİL ÇAĞRI

Saldırıların durdurulması istendi

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze’ye yönelik saldırıların sona erdirilmesini talep etti. Trump’ın Netanyahu’ya, “Bunu bitir” dediği aktarıldı. Ayrıca, savaşın sona erdirilmesinin İran ve Suudi Arabistan ile müzakerelere yardımcı olabileceğini vurguladı. Trump, Netanyahu’ya İran’a saldırı seçeneğini gündeminden çıkarmasını önerdi. Müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri saldırı seçeneğine yeşil ışık yakmadığına da dikkat çekildi.

NETANYAHU’NDAN İYİ HABER

Müzakerelerde ilerleme olduğu duyuruldu

İsrail Başbakanı Netanyahu, yayımladığı video mesajında Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Bu konuda Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve müzakere heyetinden birkaç yetkilinin katıldığı bir toplantı yaptığı ifade edildi.

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