Trump: Önemli İlerleme Kaydettik

Trump, Morristown Havaalanı’nda Air Force One uçağına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD ile İran arasında sürdürülen müzakerelerde “önemli ilerleme” kaydedildiğini belirten Trump, “Ne olacağını göreceğiz ama bence İran cephesinden iyi haberler alabiliriz” ifadesini kullandı. Bir gazetecinin nükleer müzakereler kapsamında İran ile yeni temasların olup olmayacağını sorduğunda ise, “Çok yakında. Yarın ne olacağını size söyleyemem. İran görüşmelerinin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Bunun olmasını çok isterim. Çünkü bombaların atılmadığı ve insanların hayatını kaybetmediğini görmeyi çok isterim. Bunun gerçekleşmesini gerçekten çok isterim.” yanıtını verdi.

GAZZE’DEKİ DURUM

Gazze’deki duruma da değinen Trump, ABD’nin hem İsrail hem de Hamas yetkilileriyle doğrudan temas halinde olduğunu ifade etti. Trump, “Bu durumu mümkün olan en kısa sürede durdurup durduramayacağımıza bakmak istiyoruz.” sözlerini söyledi.

İRAN-ABD NÜKLEER MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecinde, Tahran’ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olarak öne çıkıyor. İran, nükleer programının atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlamalar karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. Daha önce Tahran’ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini ifade eden ABD’li yetkililer ise, son zamanlarda İran’ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını istemekle birlikte İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’nin müzakerelerde Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması talebinin ardından beşinci tur müzakerelere katılıp katılmama konusunu henüz netleştirmediklerini bildirmişti.