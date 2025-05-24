Trump: Orduyu Ben Yeniden İnşa Ettim

TRUMP’IN MEZUNİYET TÖRENİNDEKİ VURGULARI

ABD Başkanı Donald Trump, askeri akademi West Point’in mezuniyet törenine katıldı. Michie Stadyumu’nda düzenlenen törende, subay adaylarını gösterdikleri akademik ve fiziksel başarıları sebebiyle tebrik etti.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSUNU YENİDEN İNŞA ETTİM

Trump, ABD ordusunun gücünün, kendi liderliği altında yeniden inşa edildiğini dile getirerek, “Birazdan insanlık tarihinin en seçkin ve en köklü askerî akademisinin mezunları olacaksınız. Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük ve en güçlü ordunun subayları olacaksınız. Bunu biliyorum çünkü o orduyu ben yeniden inşa ettim, orduyu ben güçlendirdim. Bunu ilk dönemimde kimsenin yapmadığı şekilde yaptık” şeklinde konuştu.

DİKKAT DAĞITICI UNSURLAR ORTADAN KALDIRILIYOR

Trump, konuşmasında “Dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırıyoruz ve ordumuzu asli görevine; düşmanlarını ezmeye, düşmanlarını öldürmeye ve büyük bayrağımızı daha önce hiç savunulmadığı kadar savunmaya odaklıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hafta başında duyurduğu “Altın Kubbe Füze Savunma Sistemi”ne de değinerek, “Altın Kubbe Füze Savunma Sistemi’ni anavatanımızı ve West Point’i saldırılardan korumak için inşa ediyoruz. Ve bu sistem, ben görevden ayrılmadan önce tamamlanacak” dedi.

SISTEM HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ

Trump, Altın Kubbe’nin karadan, denizden ve uzaydan gelebilecek tehditlere karşı önleyici kabiliyete sahip olduğunu belirtti. “Düşünün, mermileri havada vurabiliyorsunuz. Bu teknoloji şimdiye kadar yapılanların çok ötesinde” diyerek, sistemin ABD topraklarına yönelik saldırı risklerini büyük oranda azaltacağını ifade etti. Sistemin caydırıcı olduğunu vurgulayan Trump, “Kullanmak zorunda kalmamayı umut ediyoruz. Ancak tehditler karşısında hazırlıksız kalamayız” açıklamasında bulundu.