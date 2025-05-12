Trump, Perşembe Türkiye’ye gelebilir

BAŞARILI BARIŞ DİPLMASİSİ

Türkiye, barış diplomasisi ile dünyaya örnek oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı adımlar sayesinde Rusya-Ukrayna savaşı sona ermek üzere. Rusya ve Ukrayna arasında bu perşembe, İstanbul’da önemli bir toplantı yapılacak. Tüm dünya bu görüşmelere odaklanmış durumda ve ABD Başkanı Donald Trump bu konuyu gündeminde tutuyor.

KRİTİK AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis’tte Rusya-Ukrayna toplantısı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Trump, “(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi için ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum.” dedi. Erdoğan’ın iki ülke liderine İstanbul’da iyi bir ev sahipliği yapacağını düşündüğünü belirten Trump, “Ben de İstanbul’a gidebilirim. O tarihte nerede olacağım kesin değil ama faydalı olursa oraya uçabilirim.” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN İLE İŞBİRLİĞİ

Trump, Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yaptıklarını belirtti ve yaptırımlar konusunda bir karar vermeleri gerektiğini ifade etti. ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarını hafifletebileceği mesajını verdi.

TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUK ROLÜ

Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta önemli bir arabuluculuk rolü üstlenerek taraflarla sürekli iletişimde bulundu ve diplomatik çabalarına devam etti. 10 Mart 2022’de Antalya’da düzenlenen 2. Antalya Diplomasi Forumu’nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile o dönemki Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’yı bir araya getirdi. Türkiye’nin yoğun diplomasi çabaları sayesinde iki ülkenin heyetleri, İstanbul’da toplanarak 22 Temmuz 2022’de “Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması”nı imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos 2022’de Lviv’i ziyaret ederek savaşın patlak vermesinden sonra iki ülkeye de giden tek NATO ülkesi lideri oldu. Türkiye ayrıca, 22 Eylül 2022’de gerçekleştirilen esir takasında da arabuluculuk yaptı. Ağustos 2024’te Türkiye, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin değişimini kapsayan bir takas operasyonu gerçekleştirdi. Bu operasyon, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en büyük rehine değişimi olarak kayıtlara geçti.