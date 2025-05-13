Trump, Perşembe Türkiye’ye gelebilirim

BARİŞ DİPLOMASİSİNDE TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ

Türkiye, barış diplomasisi alanında dünyaya örnek oluşturacak bir konumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı adımlarla Rusya-Ukrayna savaşı sona ermek üzere. İki ülke arasında perşembe günü İstanbul’da önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu kritik görüşmeler, bütün dünyanın dikkatini çekiyor ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeminde de önemli bir yer tutuyor.

TRUMP’TAN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turu öncesinde Oval Ofis’te Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul’da yapılacak toplantıya atıfta bulunarak, “(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA KATILMA İHTİMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşmelere iyi bir ev sahipliği yapacağını belirten Trump, “İki ülke liderinin de İstanbul’da olacağını düşünüyorum. Ben de gidebilirim. O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu’da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim” dedi.

ERDOĞAN İLE SURİYE GÖRÜŞMELERİ

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda bazı çalışmalar yürüttüklerini vurguladı ve “Bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek” ifadesini kullandı. ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarını hafifletebileceğini de ekledi.

TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUK ROLÜ

Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalarda önemli bir arabulucu rolü üstlenerek sürekli temas halinde bulundu ve diplomatik çabalarını artırdı. Bu kapsamda, 10 Mart 2022’de Antalya’da düzenlenen 2. Antalya Diplomasi Forumu’nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile o dönemki Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba bir araya getirildi. Türkiye’nin yoğun diplomasi çabaları sayesinde, her iki ülke heyetleri İstanbul’da buluştu ve 22 Temmuz 2022’de “Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması” imzalandı.

ESİRLERİN İADESİNDE DE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos 2022’de Lviv’i ziyaret ederek savaşın patlak vermesinin ardından her iki ülkeye giden tek NATO ülkesi lideri oldu. Ayrıca, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında 22 Eylül 2022’de gerçekleştirilen esir takasında da arabuluculuk yaptı. Ağustos 2024’te ise, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren kapsamlı bir takas operasyonu gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonundaki bu esir takası, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak kayıtlara geçti.