Dünya

Trump: Powell’ı Görevden Almıyorum

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ABD BİLANÇOSUNDA FAİZ ORANLARI GÜNDEMDE

ABD Başkanı Donald Trump, birkaç gün önce gerçekleştirilen açıklamada, ABD Merkez Bankası’nın yeni başkanını “yakında” belirleyeceğini dile getirmişti. Perşembe günü, Trump, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden almayı düşünmediğini belirtti. Trump, yüksek maliyetler nedeniyle kısa vadeli borç ödemeleri için faiz oranlarının düşürülmesini istediğini ifade etti. Faiz oranlarında bir puanlık indirimle yılda 300 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini vurguladı.

POWELL HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, “Yalan haberler, ‘Ah, onu kovarsanız, bu çok kötü olur, çok kötü olur’ diyor. Neden bu kadar kötü olacağını bilmiyorum ama onu kovmayacağım” şeklinde konuştu. Powell hakkında “ahmak” ifadesini kullanan Trump, enflasyonun artması durumunda faizlerin artırılabileceği görüşünde olduğunu belirtti. “Diyelim ki bir yıl sonra enflasyon oldu, artır faizleri, benim için sorun değil. Ben varım. Seni arayan ben olurum. Bunun için de çok geç kalacaktır.” sözleriyle Powell’a açık bir mesaj gönderdi.

PETROL FİYATLARINA TEPKİ

Trump, ayrıca ülke genelinde artan petrol fiyatlarından memnun olmadığını vurguladı. Genel olarak ekonomi konusunda borçlanma sürecinin devam ettiğini ve bazı durumlarda zorlayıcı önlemler alması gerektiğini ifade etti. Ekonomik durumu değerlendiren Trump, mevcut durumun iyileşmesi için çeşitli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

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