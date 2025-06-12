Trump: Powell’ı Görevden Almıyorum

ABD BAŞKANI’NIN FED BAŞKANI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

Bir süre önce ABD Merkez Bankası’nın yeni başkanını “yakında” seçeceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü yaptığı konuşmada Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma düşüncesinde olmadığını ifade etti. Kısa vadeli borç ödemelerinin artırılmasının faydasına dikkat çekerken, faiz oranlarında bir puanlık düşüş olursa yılda 300 milyar dolar tasarruf edileceğini öne sürdü.

POWELL İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

Beyaz Saray’daki bir etkinlikte açıklama yapan Trump, “Yalan haberler, ‘Ah, onu kovarsanız, bu çok kötü olur, çok kötü olur’ diyor. Neden bu kadar kötü olacağını bilmiyorum ama onu kovmayacağım” dedi. Powell’ı “ahmak” şeklinde nitelendiren Trump, “Diyelim ki bir yıl sonra enflasyon oldu, artır faizleri, benim için sorun değil. Ben varım. Seni arayan ben olurum. Bunun için de çok geç kalacaktır” ifadelerini kullandı.

FAİZ ORANLARI VE ENFLASYON ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

Trump, faiz oranlarının yüksek seviyelerde tutulmasının gereksiz olduğunu belirtti. “Eğer (enflasyon) yükselirse, (faiz oranlarını) artırmana karşı değilim ama şu an düşüşteyiz ve borçlanmaya gidiyoruz, bir şeyleri zorlamam gerekebilir” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, artan petrol fiyatlarından da memnuniyetsizliğini dile getirdi.