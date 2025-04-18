Trump: Powell’ın Derhal Görevden Alınmasını İstiyor

ABD EKONOMİSİNDEKİ BÜYÜME VE ENFLASYON TARTIŞMALARI

ABD ekonomisindeki büyüme ile enflasyon üzerindeki tartışmalar, Federal Rezerv’in (Fed) faiz politikalarını bir kez daha ön plana çıkarıyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimlerine devam etmesi, ABD’de de benzer adımların olabileceği beklentisini artırıyor. Bu gelişmeler sonrasında, Başkan Donald Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Jerome Powell hakkında sert eleştirilerde bulundu.

TRUMP’IN POWELL’A YÖNELTİĞİ ELEŞTİRİLER

Trump, yaptığı paylaşımda, faiz oranlarının derhal düşürülmesi çağrısında bulunarak Powell’ın işine bir an önce son verilmesi gerektiğini ifade etti. Trump, “BİR AN ÖNCE İŞİNE SON VERİLMELİ” ifadesini kullanarak, “Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarını 7. kez düşürmesi bekleniyor ve her zaman çok geç kalan ve yanlış yapan Fed’in Jerome Powell’ı, dün bir başka tipik ve tam bir ‘karmaşa’ içeren rapor yayımladı! Petrol fiyatları düştü, marketler (hatta yumurtalar!) düştü ve ABD tarifelerle zenginleşiyor! Bay ‘Çok Geç’ Powell, tıpkı ECB gibi uzun zaman önce faiz oranlarını indirmeliydi, ancak artık şimdi kesinlikle indirmeli. Powell’ın gitmesi için sabırsızlanıyorum.” şeklinde konuştu.

FED BAŞKANI POWELL’IN GÖREVİ

Diğer yandan, ECB piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Fed Başkanı Powell, Kasım 2024’te basına yaptığı açıklamada, kanunlara göre Trump’ın kendisini işten çıkaramayacağını ve istifa etmeyeceğini belirtmişti. Powell’ın görev süresinin 2026’da dolacağını hatırlatmakta fayda var.

ENFLASYON VE İSTİHDAM HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ UYARILAR

Fed Başkanı Powell, katıldığı bir etkinlikte, bankanın kendisini enflasyon ile istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu “zorlu bir senaryonun” içerisine girebileceği uyarısında bulundu. Powell, Trump yönetiminin ticaret, göç, maliye politikası ve düzenleme alanlarında önemli değişikliklerin yapıldığını vurgulayarak, “Bu politikalar hala gelişiyor ve ekonomi üzerindeki etkileri oldukça belirsiz olmaya devam ediyor.” dedi. Powell, “Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir.” şeklinde konuştu.