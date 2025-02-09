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Trump, Prens Harry’yi Sınır Dışı Etmeyecek

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TRUMP’IN SINIR DIŞI ETME İFADELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2024 yılında sınır dışı edebileceğini belirttiği İngiltere Kralı 3. Charles’ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry’nin eşi Meghan Markle ile yeterince sorunları olduğunu dile getirdi. Trump, The New York Post’a yaptığı açıklamada, Prens Harry ve onun durumu hakkında görüşlerini paylaştı.

PRENS HARRY İLE İLGİSİZLİK VURGUSU

Trump, Prens Harry’nin sınır dışı edilmesiyle “ilgilenmediğini” ve böyle bir planının olmadığını belirtti. “Bunu yapmak istemiyorum. Onu rahat bırakacağım.” diyen Trump, Meghan Markle ile sorunlar yaşadıklarını ifade ederek, “O (eşi) korkunç biri.” ifadesini kullandı.

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