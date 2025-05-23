Trump, Prenses Elisabeth’i Okuldan Atacak

BELÇİKA PRİNSİSİNİN EĞİTİMİNDEN İKİ EL ÇEKİYOR

Belçika’nın 23 yaşındaki veliaht prensesi Elisabeth, Harvard Üniversitesi’ndeki ilk yılını tamamladı. Ancak eğitim hayatı, Donald Trump sayesinde yarım kalma riski ile karşı karşıya. ABD Başkanı Trump yönetimi, yabancı öğrencilere yönelik aldığı kararlarla prensesin eğitimine devam etmesini engelliyor. Harvard’ın, uluslararası öğrencileri kabul etme yetkisi Perşembe günü iptal edildi. Eğitimine devam eden yabancı öğrencilerin ise başka okullara geçmesi ya da yasal statülerini kaybetmesi gerektiği bildirildi. Prenses Elisabeth, eğer başka bir okul bulamazsa sınır dışı edilebiliyor.

SARAYDAN AÇIKLAMA GELDİ

Belçika Kraliyet Sarayı’nın sözcüsü Lore Vandoorne, konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Vandoorne, “Prenses Elisabeth ilk yılını yeni tamamladı. (Trump yönetiminin) kararının etkileri önümüzdeki günlerde ya da haftalarda netleşecek. Durumu şu anda araştırıyoruz” dedi. Saray’ın iletişim direktörü Xavier Baert ise “Şu an durumu inceliyoruz. Olayların yatışmasını bekleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda çok şey olabilir” şeklinde konuştu.

Prenses Elisabeth, Harvard’da Kamu Politikası alanında yüksek lisans yapıyor. Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde’in dört çocuğunun en büyüğü ve tahtın varisi olan Elisabeth, Harvard’a başlamadan önce İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nde tarih ve siyaset eğitimi almıştı. Harvard Üniversitesi, Trump yönetiminin aldığı kararın binlerce öğrenciyi etkilediğini ve yasadışı olduğunu iddia ediyor. Üniversite, bu durumu “siyasi bir misilleme” olarak tanımlıyor.