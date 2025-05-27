Trump: Putin Ateşle Oynuyor

DONALD TRUMP’TAN PUTİN’E DİKKAT ÇEKİCİ AÇIKLAMALAR

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Kendi sosyal medya platformu Truth Social’da paylaşım yapan Trump, “Putin’in anlamadığı bir şey var: Eğer ben olmasaydım, Rusya çok daha büyük felaketler yaşardı. Gerçekten çok kötü şeyler… Şu an yaptığı ise adeta ateşle oynamak” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER

İstanbul’da Ukrayna ve Rusya’nın temsilcileri arasında yapılan müzakereler sonucunda esir takasında uzlaşma sağlanmıştı. Ancak Rusya, Ukrayna’nın kendi topraklarında sivilleri hedef aldığını iddia ederek, Ukrayna sınırları boyunca bir tampon bölge oluşturma kararı aldı.