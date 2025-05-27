Dünya

Trump: Putin Ateşle Oynuyor

trump-putin-atesle-oynuyor

DONALD TRUMP’TAN PUTİN’E DİKKAT ÇEKİCİ AÇIKLAMALAR

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Kendi sosyal medya platformu Truth Social’da paylaşım yapan Trump, “Putin’in anlamadığı bir şey var: Eğer ben olmasaydım, Rusya çok daha büyük felaketler yaşardı. Gerçekten çok kötü şeyler… Şu an yaptığı ise adeta ateşle oynamak” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER

İstanbul’da Ukrayna ve Rusya’nın temsilcileri arasında yapılan müzakereler sonucunda esir takasında uzlaşma sağlanmıştı. Ancak Rusya, Ukrayna’nın kendi topraklarında sivilleri hedef aldığını iddia ederek, Ukrayna sınırları boyunca bir tampon bölge oluşturma kararı aldı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Merkez Bankası’ndan Papara Açıklaması

Merkez Bankası, ödemelerde geçici süreliğine günlük limitlerin uygulanacağını duyurdu. Bu önlem, belirli şartlar altında geçerli olacak.
Dünya

Abd, İsrail’e 90 Bin Ton Yardım

Gazze Şeridi'ndeki yoğun çatışmaların başlamasından bu yana ABD, İsrail'e 90 bin tonun üzerinde silah ve askeri malzeme ulaştırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.