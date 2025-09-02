Trump: Putin Beni Hayal Kırıklığına Uğrattı

GÖRÜŞME DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geldi ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi konusunu ele aldı. Bu görüşme sonrası barış umutları artarken, Ukrayna ve Rusya arasındaki beklentilerin tam olarak örtüşmemesi nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Putin arasında yapılması planlanan görüşme için henüz netleşmiş bir tarih bulunmuyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Gelişmeler doğrultusunda ABD’li gazeteci Scott Jennings’e açıklamalarda bulunan Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırıları dile getirerek, “Ondan (Putin) ötürü epey hayal kırıklığına uğradım. Binlerce insan ölüyor. ABD’liler değil, Ruslar ve Ukraynalılar ölüyor. Başkan ben olsaydım bu savaş hiç başlamazdı” ifadelerini kullandı.

Trump, insanların hayatını kurtarmaya yönelik adımlar atacağını belirtirken, “Bu, Ukrayna meselesi değil. Bu, insanların yaşamasına yardım etmektir. Çoğunluğu asker olmak üzere haftada 7 bin insan ölüyor” şeklinde konuştu.