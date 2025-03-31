Trump, Putin İle Görüşeceğini Açıkladı

GÖRÜŞME TARİHİ AÇIKLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News’e verdiği kapsamlı röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Trump, bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

PUTİN’E KARŞI ŞİDDETLİ TEPKİ

Trump, Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin güvenilirliğini sorgulayan ifadelerine sert bir yanıt verdi. Kendisi bu duruma “çok öfkeli” ve “kızgın” olduğunu belirtti. Trump, Rus liderin Ukrayna’da geçici bir hükümet kurulması çağrısında bulunarak Zelensky’nin görevden alınmasını öneren sözlerinin “doğru yönde gitmediğini” vurguladı.

PETROLÜN VERGİSİ GÜNDEMDE

Trump, “Eğer Rusya ile Ukrayna’daki kan dökülmesini durdurmak için bir anlaşmaya varamazsam ve bunun Rusya’nın hatası olduğunu düşünürsem ki bu durum değişebilir, Rusya’dan çıkan tüm petrole ikincil vergiler koyacağım” ifadelerini kullandı. Devamında ise, “Bu durum, eğer Rusya’dan petrol satın alıyorsanız, ABD’de iş yapamayacağınız anlamına geliyor. Tüm petrol için yüzde 25’lik bir vergi uygulanacak, hatta bu oran yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişebilir” şeklinde konuştu.