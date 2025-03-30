Trump, Putin’in Açıklamalarına Sert Tepki Gösterdi

ABD BAŞKANINDAN RUSYA’YA YENİ TEPKİLER

Donald Trump, NBC News ile gerçekleştirdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı.

TARİHİ AÇIKLADI

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

PUTİN’E KARŞI ÖFKE

Ayrıca Trump, Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin güvenilirliğini sorgulayan sözlerine sert bir şekilde karşılık verdi. “Çok öfkeli” ve “kızgın” olduğunu belirten Trump, Rus liderin Ukrayna’da geçici bir hükümet kurulması çağrısını yaparak Zelensky’nin görevden alınmasına zemin hazırlayan sözlerinin “doğru yönde gitmediğini” ifade etti.

RUSYA’YA VERGİ TEHDİDİ

Trump, “Eğer Rusya ile Ukrayna’daki kan dökülmesini durdurmak için bir anlaşmaya varamazsam ve bunun Rusya’nın hatası olduğunu düşünürsem, ki bu böyle olmayabilir, ama eğer öyle düşünürsem, Rusya’dan çıkan tüm petrole ikincil vergiler koyacağım” dedi. ABD Başkanı, “Bu şu anlama gelir: Eğer Rusya’dan petrol satın alıyorsanız, ABD’de iş yapamazsınız. Tüm petrol için yüzde 25’lik bir vergi uygulanacak, hatta bu vergi yüzde 25 ila yüzde 50 arasında değişebilir” diye ekledi.