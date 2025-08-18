Gündem

Trump, Putin’in Anlaşma Yapacağını Belirtti

trump-putin-in-anlasma-yapacagini-belirtti

TRUMP VE ZELENSKİ ARASINDAKİ ZİRVE SONUÇLANDI

Dünyanın ilgisini çeken ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında gerçekleşen zirve sona erdi. Toplantı sonrasında Trump, Zelenski ve Avrupa Birliği liderleri birlikte bir zirve fotoğrafı çektirdi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

PUTİN İLE ANLAŞMA ÖNGÖRÜSÜ

Görüşme esnasında Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a dönerek, “Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak” ifadesini kullandı. Bu açıklama sırasında mikrofonun açık kalmasıyla, Trump’ın sesi tüm salonda yankılandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne yüzde 23 zam

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde çalışanların maaşlarına yüzde 23 oranında artış gerçekleştirildi.
Gündem

Navigasyon Hatası Kapadokya’da Aracı Soktu

Nevşehir'de bir seyahat sırasında sürücü, navigasyon hatası nedeniyle peribacalarının içinde ilerleyerek ilginç anlar yaşadı. Bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.