Trump, Putin’in Anlaşma Yapacağını Belirtti

TRUMP VE ZELENSKİ ARASINDAKİ ZİRVE SONUÇLANDI

Dünyanın ilgisini çeken ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında gerçekleşen zirve sona erdi. Toplantı sonrasında Trump, Zelenski ve Avrupa Birliği liderleri birlikte bir zirve fotoğrafı çektirdi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

PUTİN İLE ANLAŞMA ÖNGÖRÜSÜ

Görüşme esnasında Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a dönerek, “Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak” ifadesini kullandı. Bu açıklama sırasında mikrofonun açık kalmasıyla, Trump’ın sesi tüm salonda yankılandı.