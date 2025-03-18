Dünya

Trump-Putin Telefon Görüşmesi Tamamlandı

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DÜNYA GÖRÜŞMENİN SONUCU İÇİN BEKLEMEDE

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştireceği telefon görüşmesini merakla bekliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump ile Putin’in görüşmesine dair bilgilendirme yaptı. Peskov’un verdiği bilgiye göre, görüşme bugün 16.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

Beyaz Saray, görüşmenin saat 17.00’den beri sürdüğünü açıkladı. Beyaz Saray yetkilileri, “Bir saattir devam eden görüşme iyi gidiyor ve hala devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Trump ile Putin’in gerçekleştirdiği görüşmede önemli bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, görüşme sona erdi ve Beyaz Saray, görüşmenin detaylarını paylaştı. Beyaz Saray açıklamasında, “Trump Putin ile anlaştı” diyerek şu bilgileri aktardı: – Ukrayna ile süren savaşın kalıcı bir barışla sona ermesi konusunda uzlaşıldı. – Putin, enerji altyapısına yönelik saldırıları 30 gün boyunca durdurmayı kabul etti. – Rusya, 23 yaralı Ukraynalı askeri iyi niyet göstergesi olarak Kiev’e teslim edecek. – Müzakereler derhal Orta Doğu’da başlayacak. – Karadeniz’deki denizcilik ateşkesinin uygulanmasına yönelik teknik müzakereler, tam ateşkes ve kalıcı barış ile devam edecek.

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