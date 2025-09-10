Trump Restoranda Protesto Edildi!

PROTESTOLARLA SÜREN ZİYARET

ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC’de akşam yemeği için gittiği bir restoranda protestocularla karşılaştı. Ziyaretinde Başkan Yardımcısı JD Vance ve bazı kabine üyeleri de onunla birlikteydi. Savaş karşıtı kadınların kurduğu CodePink adlı sivil toplum kuruluşu üyeleri, restorana girerek Trump’a yönelik sloganlar atmaya başladı.

GÖSTERİCİLERDEN İLGİ ÇEKEN SLOGANLAR

Protestocular, “Filistin’e özgürlük, Washington’a özgürlük” ve “Trump, bugünün Hitleri” gibi sloganlar ile tepkilerini ortaya koydu. Gazze’deki insani krizi gündeme getiren grup, Trump’ın İsrail’e verdiği destekten dolayı eleştirilerde bulundu. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, kısa süreli bir gerginlik meydana geldi ve bu esnada Trump, protestocuların restorandan çıkarılması için talimat verdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ DEVREYE GİRDİ

Restoranın güvenlik görevlileri, protestocuları dışarıya çıkardı. Ancak grup dışarıda da Filistin lehine sloganlar atmaya devam etti. Olay sonrasında Trump cephesinden herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Trump daha önce de benzer protestolarla karşı karşıya kalmıştı.