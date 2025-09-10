Trump Restoranda Protesto Edildi!

PROTESTOCULARIN HEDEFİ

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde başkent Washington DC’de bir restoranda yemek yediği sırada, protestocuların hedefi oldu. Başkan Yardımcısı JD Vance ve bazı kabine üyelerinin de katıldığı bu ziyarette, savaş karşıtı kadınlar tarafından kurulan CodePink adlı sivil toplum örgütü üyeleri restorana giriş yaptı ve Trump’a yönelik sloganlar atmaya başladı.

SLOGANLAR VE TEPKİLER

Protestocular, “Filistin’e özgürlük, Washington’a özgürlük” gibi ifadelerin yanı sıra “Trump, bugünün Hitleri” ve “Zamanımızın Hitler’i” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi. Gazze’deki insani krizi vurgulayan grup, Trump’ın İsrail’e verdiği desteği eleştirdi. Görgü tanıklarına göre, yaşanan kısa süreli bir gerginliğin ardından, Trump protestocuların restoran dışına çıkarılmasını talep etti.

GÜVENLİK MÜDAHALESİ

Restoranın güvenlik görevlileri, protestocuları dışarıya çıkardı. Bunun üzerine grup, dışarıda da Filistin lehine sloganlar atmaya devam etti. Olayın ardından Trump cephesinden herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Daha önce de benzer protestolarla karşılaşan Trump, bu durumla bir kez daha yüzleşmiş oldu.