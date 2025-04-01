Trump, Rusya ve Ukrayna İle Anlaşamazsa B Planı Hazır

SEÇİM KAMPANYASINDAKİ İDDİALAR

“Savaşı 24 saatte bitiririm” iddiasında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya arasında henüz bir uzlaşma sağlayamamıştır. Trump, Putin’i ateşkese ikna edemediği için Rus liderine ek gümrük vergileriyle tehditte bulundu. Ukrayna’da ateşkes sağlanamazsa Rus petrolüne dolaylı olarak ikinci kez gümrük vergisi koyacağını ifade etti.

AÇIKLAMALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Onu bir anlaşma yaparken görmek istiyorum. Her hafta 2 bin 500 kişi hayatını kaybediyor. Ateşkesi kabul edeceğinden emin olmak istiyorum ve edeceğine inanıyorum. Rus petrolüne ikinci kez gümrük vergisi koymak istemiyorum ama eğer görevini yerine getirmediğini düşünürsem bunu yaparım” dedi.

NADİR ELEMENTLER ANLAŞMASINDAKİ SORUNLAR

Putin ile uzlaşma sağlayamayan Trump, Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasının da henüz netlik kazanmadığını hatırlattı. Kiev yönetiminin anlaşmayı yeniden müzakere etmek istemesi üzerine Trump, bu anlaşmanın Ukrayna için NATO’ya giriş bileti olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Ukrayna’nın NATO’ya katılma arzusunun savaşın temel nedenlerinden birini oluşturduğunu vurguladı.