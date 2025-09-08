Trump, Rusya’ya Yeni Yaptırım Hazırlıyor

DIPLOMATIK SURECTE GERILIM TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Rusya’ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu belirtti. “Evet, hazırım” ifadesi, Washington’un Moskova’ya karşı sert adımlar atabileceği beklentilerini artırdı. Daha önce Rusya’ya yeni yaptırımlarla tehditlerde bulunan Trump, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam etmesi nedeniyle bu adımları ertelemişti. Ancak son açıklama, diplomatik sürecin zora girdiğini ve yaptırımlar konusunun yeniden değerlendirilmekte olduğunu gösteriyor.

YAPTIRIMLARIN OLASI KAPSAMI

ABD’nin geçmişte uyguladığı yaptırımlar, enerji, finans ve savunma sektörlerini hedef alıyordu. Yeni aşamada ise teknoloji ihracatının daha da sınırlanması, Rus oligarklara yönelik mal varlığı dondurma kararlarının genişletilmesi ve uluslararası finans sistemlerinden dışlama gibi önlemlerin gündeme gelmesi olabiliyor.

MOSKOVA’DAN TEPKİ BEKLENIYOR

Trump’ın verdiği bu bilgilerden sonra dikkatler Kremlin’e yöneldi. Rusya’nın yeni yaptırım tehdidine vereceği yanıt, bölgesel ve küresel dengeler açısından büyük önem arz ediyor.