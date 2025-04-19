Trump, “Siz Aptalsınız, Çekileceğiz!” Dedi

ABD’NİN GÖRÜŞMELERDEN VAZGEÇME OLASILIĞI

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te gazetecilerle gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında barış anlaşmasına varılmasının “çok zorlaşması” durumunda ABD’nin müzakerelere aracılık etmekten geri çekileceğini ifade etti. Trump, ateşkesin belirlenen bir zaman diliminde gerçekleşmesini beklemediğini ancak hızlı bir şekilde bu sürecin tamamlanmasını istediğini belirtti.

ABD’NİN YENİ ÖNCELİKLERİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Paris’te Avrupa’lı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, barış çabalarında birkaç gün içinde belirgin bir ilerleme sağlanamaması halinde ABD’nin müzakereleri sonlandıracağını dile getirdi. Rubio, “Bu çabayı haftalar ve aylar boyunca sürdürmeyeceğiz” diyerek, ABD’nin farklı önceliklere odaklanması gerektiğini vurguladı.

BARİŞ ÇABALARINDAKİ AŞAMALAR

Trump yönetimi, başlangıçta kısa süre içinde bir anlaşma sağlanabileceğine dair umutluydu. Ancak kapsamlı bir ateşkes sağlama çabaları şu ana kadar istenen sonuçları vermedi. Trump, iki tarafı da suçlayarak, “Eğer herhangi bir nedenle iki taraftan biri bunu çok zorlaştırırsa, ‘Siz aptalsınız, siz korkunç insanlarsınız’ diyeceğiz ve geçip gideceğiz” ifadelerini kullandı.

KREMLİN’DEN DIYALOG MESAJI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Trump’ın Rusya’dan ateşkes konusunda yanıt beklediğini ifade etmesi üzerine, müzakerelerin oldukça zor ilerlediğini dile getirdi. Peskov, “Rus tarafı bu çatışmada bir barış anlaşmasına varmak, kendi çıkarlarını sağlamak için çabalıyor ve diyaloğa açık” şeklinde açıklama yaptı.