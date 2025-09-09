Trump, Taciz Davasında 83,3 Milyon Dolar Ödeyecek

ABD’DE TEMYİZ MAHKEMESİ KARARINI VERDİ

Manhattan’daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2019 yılında yazar E. Jean Carroll aleyhindeki tecavüz suçlamalarını reddederek Carroll’ın itibarını zedelediği yönündeki kararı onayladı. Mahkeme, Trump’ın davayla ilgili eyleminin başkanlık dönemi içinde gerçekleşmiş olması nedeniyle dokunulmazlık sahibi olması gerektiği ve bu suçtan hüküm giyemeyeceği argümanını reddetti.

TEMYİZ MAHKEMESİ’NDEN 83,3 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT

Temyiz Mahkemesi’nin üç yargıçtan oluşan heyetinin oybirliğiyle verdiği kararda, “83,3 milyon dolar tazminat hükmünün, davanın olağanüstü ve vahim koşulları göz önünde bulundurulduğunda makul” olduğu ifade edildi. Yargıçlar heyeti, cezai tazminatı onama gerekçesini Trump’ın ifadelerinin iftira niteliğinde olan ilk yargı kararından sonra bile Carroll’ı tekrar tekrar inkar etmesi ve kamuoyu önünde eleştirmesi olarak gösterdi.

TRUMP’IN SAVUNMA EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Trump’ın savunma ekibi tarafından yapılan açıklamada, “Başkan Trump, ABD’yi yeniden büyük yapma misyonuna odaklanmış durumda ve kendisi bu Liberal Yargı-Savaşı ekibine karşı kazanmaya devam edecektir” denildi. Açıklamada, “ABD halkı, yargı sistemimizin siyasallaştırılmasına derhal son verilmesini talep etmektedir. ABD halkı, Carroll’ın uydurmaları da dahil olmak üzere, Demokratlar tarafından finanse edilen bu rezaletin ve tüm cadı avlarının hızla sona erdirilmesini talep eden Başkan Trump’ın yanındadır” ifadeleri kullanıldı.

CARROLL’IN AVUKATINDAN SERT YORUM

Carroll’ın avukatı Roberta Kaplan, “Adaletin sonunda yerini bulabilmesi için temyiz sürecinin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Temyiz Mahkemesi, 70 sayfalık kapsamlı bir kararla, E. Jean Carroll’un doğru söylediğini ve Başkan Donald Trump’ın ise doğruyu söylemediğini onaylamıştır” dedi.

CİNSEL SALDIRI VE İFTİRA DAVASI

Trump’ın cinsel saldırı ve iftira ile suçlandığı davaya konu olan olay, 1995 sonu veya 1996 yılı başında Manhattan’daki Bergdorf Goodman mağazasının soyunma odasında iddia edilen durumları içeriyor. Bir dönemin ünlü moda dergisi Elle için yazılar kaleme alan Carroll, Trump’ın burada kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti. Carroll, ayrıca Trump’ı sonradan yaptığı açıklamalarla itibarını zedelemekle suçlamıştı.

Manhattan’daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, 13 Haziran’da aldığı bir kararla Carroll tarafından açılan ayrı bir davada Trump’ın E. Jean Carroll’a cinsel saldırıda bulunmak ve iftira atmaktan 5 milyon dolarlık tazminata mahkumiyetini de onamıştı. Mahkeme, Trump’ı cinsel saldırı ve iftiradan suçlu bulmuş, ancak tecavüzden suçlu bulunmamıştı. Trump’ın bu kararın gözden geçirilmesi için Yüksek Mahkemeye başvurma şansı da bulunuyor. Aleyhindeki tüm suçlamaları reddeden Trump, daha önce seçim kampanyası esnasında yargı süreçlerini Demokratların yürüttüğü bir komplo olarak nitelendirmişti. Trump, Carroll’ın “tipi olmadığını” ve aleyhindeki tecavüz iddialarını kitabının reklamını yapmak için kullandığını söylemişti. Halihazırda 81 yaşında olan Carroll, “Not My Type: One Woman vs. a President” (Tipim Değil: Bir Kadın, bir Başkana Karşı) başlıklı bir eser kaleme almıştı.