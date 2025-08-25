Trump’tan ABC Ve NBC’ye Eleştiri: “Lisansları İptal Edilmeli”

TRUMP’IN ELEŞTİRİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında ABC ve NBC televizyon kanallarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bu iki kanalı “tarihin en kötü ve en taraflı medya organları” olarak tanımlayan Trump, kendisine yönelik haberlerin yüzde 97’sinin olumsuz olduğunu öne sürdü. Trump, yaptığı paylaşımda ABC ve NBC’yi “sahte haber” üretmekle suçladı.

MEDYANIN TARAFLILIK SUÇLAMALARI

Trump, bu iki kanalın kendisi hakkında yaptığı haberlerin büyük çoğunluğunu olumsuz değerlendirdi. “Çok yüksek bir popülariteye sahip olduğunu ve birçok kişiye göre (görev dönemi) başkanlık tarihinin en büyük 8 ayından biri olmasına rağmen, tarihin en kötü ve en taraflı iki kanalı ABC ve NBC sahte haber, bana yüzde 97 kötü haber veriyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca bu kanalların, ABD’de “Demokrat Parti’nin bir kolu” gibi hareket ettiğini savundu.

LİSANS İPTALİ TALEPLERİ

Trump, ABC ve NBC’nin yayın lisanslarının Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından iptal edilmesi gerektiği görüşünü dile getirerek, “(Lisans iptali) Bundan kesinlikle yanayım çünkü çok taraflı ve yalan söylüyorlar, demokrasimiz için gerçek bir tehdit oluşturuyorlar.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, bu kanalların “lisans ücretlerini” ödemediğini iddia etti ve bu ücretlerin “milyonlarca dolar” olması gerektiğini belirtti.

HABERCİLİKLE İLGİLİ YORUMLAR

Trump, “Cumhuriyetçiler ve/veya muhafazakarlar hakkındaki haksız habercilikleri nedeniyle lisanslarını kaybetmeliler, ancak en azından en değerli yayın ağlarını istedikleri zaman, istedikleri yerde kullanma ayrıcalığına sahip oldukları için büyük bir bedel ödemeliler.” şeklinde bir açıklama yaptı.