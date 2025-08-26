Trump’tan Bayrak Yakanlara 1 Yıl Hapis

BAŞKANLIK KARARNAMESİ İMZALANDI

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlediği imza töreninde birkaç başkanlık kararnamesi imzaladı. Tören sırasında bayrak yakanlara yönelik yeni cezalar içeren bir düzenleme de duyuruldu.

ABD BAYRAĞINI YAKANLARA CEZA GELİYOR

Trump, ABD bayrağını yakan kişilerin 1 yıl hapis cezası almasını sağlayacak düzenlemeyi içeren başkanlık kararnamesini de imzaladı. “Eğer bayrak yakarsan, bir yıl hapis cezası alırsın, erken tahliye yok, hiçbir şey yok” diyen Trump, bayrak yakmanın “ifade özgürlüğü” olarak değerlendirilmesine karşı olduğunu açıkça ifade etti.

KEFALET UYGULAMASI SONLANIYOR

Ayrıca, Trump, suçluların mahkemeden kefalet ödemeden serbest bırakılmasını sona erdirecek bir başka başkanlık kararnamesine de imza attı. Birçok suçlunun bu politikadan yararlanarak suçlu olmalarına rağmen herhangi bir ödeme yapmadan serbest kalabildiğini, bunun da suç oranlarını artırdığını belirtti. Trump, “Yaptığımız düzenlemelerle şu anda Washington, ülkenin en güvenli yeri haline geldi” değerlendirmesinde bulundu.