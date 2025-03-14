Trump’tan Biden’a “Sahtekar Joe” Suçlaması

ABD BAŞKANINDAN SERT ELEŞTİRİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile mevcut ilişkilerin durumuna dair sert bir eleştiride bulundu. Eski Başkan Joe Biden’ı hedef alan Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sahtekar Joe Biden, bizi Rusya’yla gerçek bir ‘kargaşanın’ içine soktu” diyerek, Washington ile Moskova arasındaki gerilimden Biden’ı sorumlu tuttu. Trump, ABD’yi bu “kargaşadan” çıkaracağına dair vaatlerde bulundu.

MİLYONLARCA İNSAN GEREKSİZ YERE ÖLDÜ

Trump, paylaşımında dikkat çekici sözler kullandı: “Sahtekar Joe Biden, bizi Rusya’yla gerçek bir ‘kargaşanın’ içine soktu, fakat bizi bunun içinden çıkaracağım. Milyonlarca insan gereksiz yere öldü, bir daha asla görülmeyecek ve eğer Rusya’yla Ateşkes ve Nihai Anlaşmayı tamamlayıp imzalamazsak, daha niceleri hayatını kaybedecek.” Biden döneminde Ukrayna’daki savaşı ve artan Rusya gerilimlerini eleştiren Trump, kendi başkanlığında bu tür çatışmaların olmayacağını savundu.

BEN OLSAYDIM SAVAŞ OLMAZDI

Kendisi liderliğinde savaşların önlenebileceğini yineleyen Trump, “Eğer ben başkan olsaydım, hiçbir savaş olmazdı. Bu, yüzde 100 yaşanmazdı. Aynı şekilde, İsrail 7 Ekim’i yaşamazdı, Afganistan’dan çekilmemiz güçlü ve gururlu bir şekilde gerçekleşirdi ve ülkemizin tarihindeki en utanç verici gün yaşanmazdı, bu bir ihtişam anı olurdu,” ifadelerini kullandı. Trump, Biden yönetiminin dış politika hatalarını eleştirerek, kendi dönemindeki politikalara vurgu yaptı.

HAPSE GİRMELİLER

Trump, 2020 seçimlerine dair “şike ve hile” iddialarını tekrarlayarak, “ABD’ye bunu yapanlar hapse girmeli! Tanrı Amerika’yı korusun ve Amerika’yı yeniden büyük yapsın!” şeklinde mesajını sonlandırdı. Bu ifadeler, Trump’ın Biden’a ve Demokratlara karşı sert tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

DIŞ POLİTİKADA YENİ DÖNEM VAADİ

Donald Trump’ın Biden’a yönelik ağır suçlamaları ve Rusya ile ilişkileri düzeltme vaadi, ikinci başkanlık döneminde dış politikada önemli değişiklikler yapacağının sinyali olarak değerlendiriliyor. Truth Social’daki paylaşımı, iç politikada tartışmaları alevlendirirken, uluslararası düzeyde de dikkatle izleniyor. Trump’ın bu iddiaları ve vaatleri, gelecekte nasıl bir yol izleyeceği konusunda merak uyandırıyor.