Trump’tan BRICS Ülkelerine Dolar Uyarısı

TRUMP’TAN BRICS ÜLKELERİNE CHPDE SERT UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerine yönelik sert bir uyarıda bulundu. Trump, bu ülkelerin kendi ortak para birimlerini oluşturma ya da uluslararası ticarette ABD dolarının yerine geçecek başka bir para birimini destekleme çabalarından vazgeçmeleri gerektiğini ifade etti. Aksi takdirde, bu ülkelere yüzde 100 vergi uygulanacağını duyurdu.

ABD DOLARINI HEDEF ALAN GİRİŞİMLERE TEPKİ

Trump, BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşma çabalarının sona erdiğini belirtti. Yapılan açıklamada, “BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalıştığı ve bizim kenarda durup izlediğimiz fikri bitti. Görünüşte düşmanca olan bu ülkelerden, ne yeni bir BRICS para birimi yaratacaklarına ne de güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimini destekleyeceklerine dair bir taahhüt talep edeceğiz” dedi. Trump, bu durumda yüzde 100 vergiyle karşılaşacaklarını ve “harika ABD ekonomisinde satış yapmaya elveda demeleri gerekecek. Başka bir aptal ülke bulabilirler” şeklinde konuştu.

BRICS’İN DOLARLA YARIŞMA ŞANSI YOK

Trump, BRICS’in uluslararası ticarette veya diğer alanlarda ABD dolarının yerini alması için hiçbir şansı olmadığını vurguladı. Bu açıklamalarla birlikte, küresel ticarette dolara olan güvenin arttığı belirtiliyor.