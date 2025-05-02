“Trump’tan Büyük Hamle!” “Trump, Waltz’ı BM Adayı Gösterdi.”

WALTZ’IN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİ ROLÜ

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Mayıs 2025’te Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ı görevden alıp Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi adayı olarak belirledi. Waltz’ın yerine geçici olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun atanacağı açıklandı. Vice President JD Vance, Fox News’te verdiği açıklamada, Waltz’ın Yemen’deki askeri operasyonlarla ilgili bir Signal sohbetine yanlışlıkla gazeteci Jeffrey Goldberg’ü dahil etmesine rağmen, bu değişikliğin bir “kovulma” değil, “terfi” olduğunu ifade etti. İşte Trump yönetimindeki bu önemli değişimin detayları…

VANCE’IN AÇIKLAMALARI VE WALTZ’IN ROLÜ

Trump, 1 Mayıs 2025’te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Mike Waltz’ı Birleşmiş Milletler’in bir sonraki ABD Temsilcisi olarak aday gösteriyorum. Orduda, Kongre’de ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak ulusumuzun çıkarlarını ön planda tuttu. Yeni rolünde de aynısını yapacağına eminim,” açıklamasında bulundu. Waltz’ın Senato tarafından onaylanması gereken bu pozisyon, daha önce Elise Stefanik’in adaylığının geri çekilmesiyle boşalmıştı.

JD Vance, Fox News’te Bret Baier’e verdiği röportajda, Waltz’ın görev değişikliğine yönelik olarak şöyle savundu: “Medya bunu kovulma olarak çerçevelemek istiyor. Trump birçok kişiyi kovdu ama onlara Senato onaylı pozisyonlar vermedi. Waltz, bu rolde Amerikan halkına daha iyi hizmet edecek. Hem benim hem de başkanın güvenini kazandı, ama BM’de daha etkili olacak.” Vance, Waltz’ın Ulusal Güvenlik Konseyi’nde ciddi reformlar yaptığını ve bu aşamada BM rolünün daha uygun olduğunu vurguladı.

SIGNAL SKANDALI VE WALTZ’IN CEVABI

Waltz’ın görev değişikliği, Mart 2025’te The Atlantic’in genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg’ün Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik askeri operasyonların tartışıldığı bir Signal sohbetine yanlışlıkla dahil edilmesiyle patlak veren skandala bağlı. Goldberg, sohbetin Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Rubio gibi üst düzey isimleri içerdiğini ve Hegseth’in hassas askeri bilgileri paylaştığını iddia etti.

Waltz, Fox News’teki bir röportajında sorumluluğu üstlenerek, “Grubu ben oluşturdum, bu utanç verici,” ifadelerini kullanmış, ancak Goldberg’ü tanımadığını ve onu yanlışlıkla eklediğini belirtmişti. Goldberg ise bu iddiayı yalanlayarak, Waltz ile daha önce karşılaştıklarını söylemişti. Bu skandal, Trump yönetiminde ciddi bir güvenlik açığı tartışmasını gündeme getirirken, Waltz’ın pozisyonunun sorgulanmasına neden oldu.

RUBİO’NUN ÇİFTE GÖREVİ VE HEGSETH’İN DURUMU

Trump, Waltz’ın yerine geçici olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadı. Rubio, 1970’lerde Henry Kissinger’dan bu yana her iki görevi aynı anda yürütme sorumluluğunu üstlenen ilk isim olacak. Vance, Rubio’nun bu çifte rolü başarıyla yöneteceğine güvendiğini belirttiği gibi, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ise görevde kalacağını ve Signal skandalının onun pozisyonunu etkilemeyeceğini vurguladı: “Hegseth’in yeri sağlam, ordu morale kavuştu.”

TRUMP’IN İLK BÜYÜK DEĞİŞİMİ

Waltz’ın BM’ye aday gösterilmesi, Trump’ın ikinci dönemindeki ilk büyük personel değişikliği olarak tarihe geçti. Waltz, eski bir Yeşil Bereli ve Florida’dan üç dönem kongre üyesi olarak biliniyor. Ancak, Signal skandalı ve Trump’ın “America First” politikalarına tam uyum sağlayamaması, onun Ulusal Güvenlik Konseyi’ndeki etkisini azalttı.

Demokratlar, Waltz’ın Senato onay sürecinde Signal skandalını sorgulama fırsatı bulabiliyor. Senate Minority Leader Chuck Schumer, “Waltz değil, Hegseth kovulmalıydı,” derken, Senatör Mark Warner, onay duruşmalarının zorlu geçebileceğini ima etti. Diğer yandan, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Waltz’ın “America First” vizyonunu BM’de güçlü bir şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti.